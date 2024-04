Per la decima stagione dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, domani alle 19 al Teatro Comunale di Benevento l'atteso evento con Elio, all'anagrafe Stefano Belisari, fondatore del gruppo «Elio e le Storie Tese», che racconterà la storia de «Il borghese gentiluomo». ll testo, liberamente tratto dal capolavoro del commediografo francese Molière, è curato da Maya Martini. La celebre suite di Richard Strauss vede sul podio Riccardo Bisatti a dirigere l'Ofb. Elio, che vestirà i panni tanto della vittima quanto dei carnefici della pièce teatrale, trasporterà il pubblico nella storia del borghese monsieur Jourdain; un ricco mercante, desideroso di divenire nobile e per questo disposto allo sforzo eroico di imparare ad esserlo. Maestri di danza, musica, scherma e filosofia assoldati dal facoltoso protagonista, si faranno beffa di lui in un grottesco percorso di ascesa alla nobiltà.

Stasera alle 21 al Teatro «San Marco» di Benevento in scena la cover band dei Pooh «Amici Per Sempre & Friends Reunion»: lo spettacolo con tutte le canzoni intramontabili dello storico gruppo italiano promuove la prima edizione del premio dedicato al musicista Dario Dell'Oste. Domani alle 20 ritorna l'Orchestra dell'Accademia di Santa Sofia, all'Auditorium SantAgostino di Benevento, con il virtuoso violoncello solista di Danilo Squitieri, che si esibirà nel concerto «Grandi pagine strumentali» con un programma dedicato a Robert Schumann e Ludwig Van Beethoven.

Il cinema

La fotografia

La danza

La mostra

Oggi alle 20, presso il Kinetta spazio Labus di, nell'ambito della rassegna «Spore, visioni sparse» alla presenza del regista Maurizio Dell'Acqua, si potrà seguire la proiezione di «Elegia meticcia», a seguire il cortometraggio «Un respiro parziale ma intero», regia di Lorenzo Spinelli. Concluderà la serata il live degli Yalda.Oggi alle 9.30 appuntamento inper conoscere il fascino dei luoghi abbandonati con il circolo fotografico «Tempi e Diaframmi» con un'uscita fotografica Urbex, opportunità per esplorare e catturare con gli scatti l'essenza di luoghi dimenticati dal tempo.Domani alle 10, alil «Centro Studi Carmen Castiello», in collaborazione con la direzione regionale Musei Campania ha organizzato la lezione di tango con i maestri argentini Mercedes Quilici e Daniel Crescitelli.Alla galleria Mondoromulo di Castelvenere, per il finissage della mostra collettiva «Everything is Possible», si terrà domani alle 18 il dialogo con il curatore Marco Amore. Parlerà della sua attività tra arte e poesia con Stefano Taccone.Per segnalazioni: benevento@ilmattino.it lella.preziosi@gmail.com.© RIPRODUZIONE RISERVATA