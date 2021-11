Benevento batte Vicenza 3-2, gol decisivo di Barba nel recupero

Benevento batte Lanerossi Vicenza 3-2 (1-0) in una partita della 15/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Romeo Menti di Vicenza. I gol: nel primo tempo Roberto Insigne per i sanniti al 28'; nel secondo tempo Lapadula per gli ospiti su rigore al 56', per i veneti Crecco al 77' e Dalmonte all'88', decide Barba per il Benevento al 95'.