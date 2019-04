Li ha scoperti mentre erano fuori dalla sua casa che cercavano di entrare. Erano due individui con il volto coperto che quando hanno capito di essere stati scoperti hanno imbavagliato e legato la donna con del nastro adesivo per evitare che urlasse e desse l'allarme. È accaduto ieri in tarda serata ad Amorosi. Subito dopo, però, i malviventi sono fuggiti via senza portar via niente poiché messi in fuga dai familiari della vittima che si erano insospettiti per i rumori provenienti dalla casa. Sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di Telese Terme per risalire agli autori.

Sabato 20 Aprile 2019, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA