Giovedì 25 Aprile 2019, 13:12

Ancora un furto in contrada Olivola presso il bar tabacchi situato all'interno della stazione di servizio Eni, sulla strada statale 372. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso cinque persone, intorno a mezzanotte, sono arrivate a bordo di una Alfa 147, hanno sfondato la vetrata e rubato sigarette e cento euro contenuti nel registratore di cassa. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini della Volante che hanno diramato la segnalazione dell'auto che successivamente è stata intercettata dai carabinieri di Cerreto Sannita.Ne è scaturito un inseguimento che è terminato quando i malviventi hanno fermato il veicolo in mezzo alla strada statale Telesina e si sono dileguati nelle campagne circostanti. All'interno dell'auto i militari hanno ritrovato 500 pacchetti di sigarette, oltre 1900 euro in monete di vario taglio, attrezzi atti allo scasso e un computer. Sono in corso le indagini per risalire ai proprietari dei beni ritrovati. Da accertamenti successivi è emerso che l'autovettura aveva montate delle targhe rubate sopra quelle originali. Il proprietario della macchina, un pregiudicato della provincia di Napoli, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento personale. L'autovettura, insieme alla refurtiva, sono state sottoposte a sequestro per accertamenti tecnici.