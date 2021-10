È stata sorpresa mentre stava scattando una fotografia all'interno della cabina elettorale e per questo una elettrice 31enne di Solopaca è stata denunciata dai carabinieri. È quanto accaduto in un seggio elettorale a Solopaca dove si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

L'episodio è stato segnalato dal presidente del seggio che ha segnalato l'irregolarità ai militari, i quali hanno denunciato la donna.