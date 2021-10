Elezioni in Campania, l'affluenza alle 12: fuga dalle urne, a Napoli il dato più basso

Elezioni amministrative 2021, i primi dati sull'affluenza in Campania disegnano un quadro che, alla vigilia, era previsto o temuto: un crollo verticale nella presenza alle urne. Complice forse il Covid (anche se non sono previste procedure di sicurezza particolarmente complesse per l'accesso ai seggi), in parte l'allerta meteo (ma per fortuna c'è il sole), la disaffezione per l'appuntamento elettorale, trattandosi di scelta dei sindaci, risulta insolita e tutta da interpretare.

Ecco le percentuali dei votanti alle 12, in parentesi la precentuale alle stessa ora della precedente tornata elettorale (dati in aggiornamento forniti dal Viminale: nel raffronto bisogna tener conto che nel 2016 si votò in un giorno solo). Tra le province, la maggiore affluenza si registra a Caserta e la minore a Napoli; tra i Comuni capoluogo è sempre Caserta a registrare la presenza più consistente, mentre Napoli è ancora ultima. In provincia di Napoli, il Comune con la minore affluenza alle 12 è Brusciano, quello con la più alta Castello di Cisterna.

REGIONE CAMPANIA 12,32% (18,30%)

PROVINCE:

AVELLINO 12,59% (18,72%)

BENEVENTO 14,45% (22,88%)

CASERTA 15,46% (22,52%)

NAPOLI 11,04% (16,46%)

SALERNO 13,09% (19,16%)

COMUNI CAPOLUOGO:

BENEVENTO 13,97% (24,74%)

CASERTA 15,12% (21,08%)

NAPOLI 10,18% (15,17%)

SALERNO 12,05% (16,24%)

COMUNI IN PROVINCIA DI NAPOLI:

AFRAGOLA 14,29% (21,11%)

AGEROLA 12,90% (20,25%)Bruscia

ARZANO 10,44% (16,26%)

BOSCOTRECASE 13,55% (20,11%)

BRUSCIANO 10,24% (24,63%)

CAMPOSANO 15,04% (24,88%)

CASTELLO DI CISTERNA 17,24% (27,41%)

FRATTAMINORE 16,31% (24,66%)

GRAGNANO 15,35 (25,14%)

MASSA DI SOMMA 12,72% (21,05%)

MELITO DI NAPOLI 14,36% (17,57%)

PIANO DI SORRENTO 16,92% (20,77%)

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 13,58% (19,46%)

SERRARA FONTANA 15,30% (18,90%)

VICO EQUENSE 15,22% (22,37%)

VOLLA 10,55% (14,55%)