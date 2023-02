BENEVENTO - Nell’ambito dei lavori di protezione dei percorsi pedonali lungo la via Appia (rioni Epitaffio e San Vito) è stato istituito il senso unico alternato con semoforo e il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” dalle 8 alle ore 17 nel tratto compreso tra via Monte Pino 77 e l’intersezione con via Epitaffio 50. La misura sarà in vigore sino al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale, previsto per martedì 28 febbraio.

