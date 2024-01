Biglietti esauriti per Salvatore Accardo, star della musica internazionale, direttore d'orchestra e sommo maestro del violino, tra i più rinomati al mondo, che sarà protagonista sabato 27 gennaio alle 19 di un concerto all'interno della stagione 2023/24, proposta da Accademia di Santa Sofia in collaborazione con Università del Sannio e Conservatorio di Benevento.

E proprio per gli studenti del «Nicola Sala» il grande maestro, terrà anche una masterclass. La kermesse, che vede Marcella Parziale e Filippo Zigante come direttori artistici e Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, tornerà nel luogo d'elezione che da anni la accoglie, l'Auditorium Sant'Agostino di Benevento.

Da quest'anno anche Banco Bpm affianca l'Accademia di Santa Sofia. Sostenere la cultura e promuovere la sua diffusione rappresenta per la banca un impegno concreto a favore delle comunità. Il Maestro Accardo sarà accompagnato da Laura Manzini al pianoforte ed Ermanno Calzolari al contrabbasso, in un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore KV 310), Ludvig Van Beethoven (Sonata per violino e pianoforte in la maggiore op. 30 n. 1) e Giovanni Bottesini (Gran duo concertante in la minore per violino, contrabbasso e pianoforte, Bot 111). Il preludio scientifico al concerto, sarà curato da Caterina Meglio, presidente del Conservatorio, con l'intervento «Integrazione dei principi Esg nella nuova imprenditoria».