« Missione Ambiente», tappa all'Itis Lucarelli

È partito da Benevento il progetto di Tim ed Erg Academy per contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità. L’iniziativa coinvolge 10 città con percorsi di approfondimento su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica per studenti e studentesse delle scuole suuperiori.

«Missione Ambiente - Generazioni a scuola di sostenibilità» ha fatto tappa all’istituto «Bosco Lucarelli», nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. All'incontro hanno partecipato Andrea Ferrazzi di Tim, già senatore, componente del coordinamento dei lavori per le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione e per Erg Alessandro De Vita e Gianluca. Ha moderato Cristina Sivieri Tagliabue, fondatrice e direttrice del quotidiano online «La Svolta», media partner del progetto. Partner organizzativo del progetto è Elis, ente educativo non profit.