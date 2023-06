Arriva anche il via libera dell'Agenzia per la coesione territoriale ai fondi per il rilancio di Villa dei Papi. L'ultimo ok che mancava al finanziamento da 8 milioni previsto nell'ambito Programma nazionale Metro Città Medie Sud è arrivata nelle scorse ore. Ad apporla in calce al Protocollo d'intesa è stato il responsabile dell'ufficio Autorità di gestione dei Programmi operativi Giorgio Martini, che ha così fatto seguito alla sottoscrizione del sindaco Clemente Mastella per il Comune di Benevento, ente beneficiario.

Nel dettaglio, a Palazzo Mosti spetta una dotazione di 8.078.500 euro, di cui 2.236.232 per infrastrutture e 5.842.268 da investire in servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale. Risorse decisive per riportare a nuova vita la storica location di Pacevecchia, da annui in stato di abbandono e solo parzialmente riaperta al pubblico nel 2021 per la parte esterna. I 2,2 milioni saranno impiegati per riattare le strutture della villa neogotica, mentre la parte più cospicua del finanziamento verrà impiegata per le attività sociali anticipate dal primo cittadino («Realizzeremo un collegamento con la vicina Casa di Jonas dove saranno accolti i ragazzi autistici e i malati di Alzheimer»). Ma è ancora troppo presto per indicare nel dettaglio quali attività saranno di casa a Villa dei Papi.

L'articolo 5 del protocollo («Tempi e modalità di attuazione») prevede infatti che «il Comune, durante il percorso delle attività di accompagnamento alla programmazione e progettazione degli interventi, e comunque non oltre il 30 marzo 2024, provvederà a presentare le schede progetto all'Autorità di Gestione per un valore massimo pari all'ammontare delle risorse ripartite in favore del Comune medesimo. L'Autorità di Gestione verificherà le schede progetto presentate per valutarne l'ammissibilità al Programma entro il 30 giugno 2024, e all'esito della relativa positiva valutazione verrà firmata una convenzione su modalità e tempi di realizzazione degli interventi».

Ma prima occorrerà superare un ulteriore step procedurale: «Al fine di garantire l'efficace utilizzo delle risorse disponibili - chiarisce il protocollo - l'Autorità di Gestione, congiuntamente con il Comune interessato, procederà entro il 30 dicembre 2023 ad una valutazione del processo di co-progettazione in corso, volta a condividere eventuali difficoltà e a rivedere progettualità che presentino aspetti potenzialmente critici».

Sarà dunque necessaria una verifica preventiva entro fine anno della coerenza della scheda di Villa dei Papi con le finalità del piano. Il Pon metro città medie Sud si fonda infatti su un processo di co-programmazione e co-progettazione tra l'Autorità di Gestione e le città selezionate, che trova fondamento nella sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

Con la stipula perfezionata ieri, il Comune di Benevento, in qualità di soggetto beneficiario designato, «si impegna a porre in essere tutte le necessarie attività finalizzate alla programmazione e progettazione degli interventi da presentare per l'ammissione a finanziamento sul Pn Metro Plus città medie Sud 2021-2027». Indicati anche i responsabili per l'ente locale: della parte strutturale del finanziamento si occuperà il dirigente dell'ufficio programmazione strategica Antonio Iadicicco, mentre la parte inerente l'inclusione sociale spetterà ad Alessandro Verdicchio, già al vertice del settore Welfare. L'Autorità di Gestione «si impegna a fornire il necessario supporto metodologico e tecnico per lo svolgimento delle attività di accompagnamento alla programmazione e progettazione degli interventi da presen. L'intesa siglata dalle parti "avrà efficacia per tutto il periodo di svolgimento delle attività necessarie alle attività di accompagnamento alla programmazione e progettazione degli interventi da presentare per l'ammissione a finanziamento sul Pn Metro plus e città medie Sud 2021-27».