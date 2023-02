Subito 4,5 milioni per la manutenzione della statale «Telesina». Ieri l'annuncio di Anas sull'ulteriore importante stanziamento per l'arteria di collegamento più importante della Provincia. Nel dettaglio i lavori, quantificati in 4 milioni, riguarderanno la manutenzione degli elementi in calcestruzzo armato del viadotto "Pantano", al chilometro 52 tra gli svincoli di Ponte e Paupisi, il rifacimento dei cordoli e la sostituzione dei guardrail, oltre a tratte di nuova pavimentazione. Entro l'estate, inoltre, verrà avviato un nuovo intervento di demolizione e ricostruzione del cavalcavia in corrispondenza dello svincolo di Telese Terme, al chilometro 42, per un investimento complessivo di oltre 500mila euro.

Nel contempo sono in dirittura di arrivo i cantieri avviati nei mesi scorsi da Anas lungo tutto l'itinerario sannita per un importo da oltre 9 milioni. «Si è trattato di lavori di manutenzione programmata finalizzati al potenziamento della infrastruttura stradale ed all'implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità - hanno spiegato dai vertici della società del gruppo Ferrovie dello Stato -. Per quanto riguarda la nuova pavimentazione sono già stati ultimati 2 dei 4 appalti avviati prima dello scorso inverno e nel dettaglio la tratta tra Torrecuso e Benevento per un investimento complessivo di 1 milione; la tratta tra Paupisi e Torrecuso, per un investimento complessivo di 1,6 milioni circa. Proseguono, invece le lavorazioni tra San Salvatore Telesino e Paupisi attualmente in corso al chilometro 40, tra i territori comunali di Castelvenere e Telese, con ultimazione prevista entro il mese di marzo, per un investimento complessivo di circa 2,7 milioni così come tra Pietravairano e San Salvatore Telesino, con ultimazione prevista entro la fine di aprile, per un investimento complessivo di 2 milioni. Per quel concerne poi la manutenzione programmata dei cavalcavia, con ulteriori 1,6 milioni di euro stanziati, i lavori sono stati ultimati a Gioia Sannitica in provincia di Caserta mentre a San Salvatore Telesino e Solopaca si concluderanno entro il mese di aprile».

Un significativo passo in avanti, dunque, a fronte del dibattito generato a seguito dei drammatici eventi del 5 febbraio 2022 prima e successivamente del 24 marzo sempre dello stesso anno costati la vita a 4 persone. Questione finita anche al centro di 2 interrogazioni parlamentari e di un vertice in Prefettura alla presenza dei sindaci e di Nicola Montesano responsabile della struttura territoriale di Anas Campania, e di 2 sit in lungo la stessa superstrada organizzati dalla Cgil e dal comitato "Sos 372".

Il tutto in attesa che possa essere sbloccata la situazione relativa al contenzioso per l'aggiudicazione del primo lotto del raddoppio da San Salvatore Telesino fino al raccordo autostradale di Benevento fermo con le 4 frecce ormai da diversi anni. «Possiamo ritenerci soddisfatti ma non troppo - ha commentato il presidente del comitato Giovanni Bonelli -. Sono segnali importanti in termini di sicurezza e percorribilità. Lo chiediamo da tempo immemore, ormai. Plaudiamo soprattutto alle modalità di esecuzione che per la prima volta appaiono non come dei rattoppi ma come un rifacimento completo del tappetino d'asfalto. Ovviamente sarà solo il tempo ad indicarci la buona riuscita dell'intervento. I milioni spesi in passato, in più punti, sono andati completamente sgretolati sotto il peso del traffico pesante in costante aumento. Registriamo ancora delle pesanti criticità sulle quali contiamo di ricevere rassicurazioni in tempi rapidi».