Sono stati controllati 147 veicoli e 189 persone, tra cui diversi pregiudicati, al fine di controllare il territorio per una maggiore sicurezza e contrastare l'uso e lo spaccio di stupefacenti. Sono state dislocate su tutto il territorio 19 pattuglie, da Morcone a Melizzano, per prevenire le truffe agli anziani, i furti in abitazione e le rapine agli istituti di credito.



Molte sono state le sanzioni, un uomo per la revisione scaduta di validità, un altro utente sorpreso a bordo senza aver mai conseguito la patente di guida, un giovane conducente sprovvisto della copertura assicurativa, senza cintura di sicurezza e uso del telefono alla guida.



A Morcone, San Salvatore Telesino e Faicchio, i carabinieri delle locali stazioni e a quelli del nucleo cinofili di Sarno hanno effettuato uno specifico servizio di contrasto all'uso e spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Nel corso di un posto di controllo, i militari hanno sorpreso un giovane di Morcone, già noto alle forze dell'ordine, in possesso di 2 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l'assuntore è stato segnalato alla prefettura di Benevento per uso personale di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA