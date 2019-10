Il bed and breakfast ti imbroglia? C'è una mail per le proteste

Ultimo aggiornamento: 18:34

Arrivi a Napoli e scopri che la stanza che avevi scelto su uno dei tanti siti internet dedicati al turismo è una topaia? C'è una mail a cui segnalare il tuo disagio. L'indirizzo è segnalazioni@abbac.it ed è stata creata dall'associazione di categoria indipendente nata nel 2003 per promuovere il fenomeno dell’Ospitalità in Famiglia in Campania nelle forme di ricettività tipo extra alberghiera come Bed and Breakfast, Affittacamere, country house,ostelli, case e appartamenti per vacanze e case dell’ospitalità. Gli iscritti sono un migliaio e la media di segnalazioni arrivate è di trenta al mese."A noi si rivolgono turisti che hanno incontrato delle difficoltà - spiega il presidente Agostino Ingenito - ma anche i condimini degli stabili in cui sono state aperte nuove strutture che vogliono sapere se sono state rispettate tutte le regole". A Napoli, infatti, sono migliaia le case vacanze e i bed and breakfast aperte negli ultimi anni, ma non tutte le strutture recettive hanno le caratteristiche previste dalla norma regionale.