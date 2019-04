di Daniela De Crescenzo

Turisti a Chiaia: da oggi e fino al 15 giugno, ogni venerdì e sabato, dalle 10 alle 16, 2 Infopoint turistici della prima Municipalità in piazza Trieste e Trento e a Piazzetta Santa Caterina per accogliere al meglio i turisti e incentivarli alla visita di attrattori culturali della Prima Municipalità e non solo. A svolgere il lavoro informativo saranno anche quest'anno gli studenti dell'università Parthenope capaci di accogliere i turisti nella loro lingua.L'iniziativa è arrivata ormai alla terza edizione ed è stata resa possibile dalla collabrazione tra la Municipalità, l’Associazione ABBAC, la Camera di commercio di Napoli e all’università Parthenope.