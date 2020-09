VediNapoli. Napoli continua a volare: 127 mila passeggeri solo su Volotea

Nonostante il Covid, malgrado la crisi Napoli continua a volare. Lo confermano i numeri diffusi dalla Volotea. A Napoli, dove la compagnia ha da poco aperti la sua nuova base operativa in Campania, vengono registrati 127.000 passeggeri. La città è stata collegata con 17 destinazioni, 9 domestiche e 8 in Grecia, per un totale di 1.011 voli e un’offerta complessiva di 151.578 posti in vendita. Presso il Capodichino, Volotea ha registrato un tasso di raccomandazione dell’81,6%: ciò significa che più di 8 passeggeri su 10 consiglierebbero Volotea ad amici e parenti. Infine, sono molto positivi anche il load factor medio (83,7%) e il tasso di puntualità (On Time Performance 15 del 91%). Durante l’estate 2020, Volotea ha collegato Napoli con 17 destinazioni, 9 domestiche (Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Trieste, Torino, Verona) e 8 all’estero (Creta, Cefalonia, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi,Santorini, Skiathos, Zante).

Risultati commentati con entusiasmo da Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, che dice: “Quest’estate, nonostante il clima di preoccupazione e l’incertezza che ha caratterizzato il comparto turistico a livello internazionale, Volotea ha registrato performance superiori alle aspettative, trasportando circa 2 milioni di passeggeri in tutto il suo network. Un risultato che premia la scelta di rafforzare i collegamenti domestici, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia e Grecia, offrendo collegamenti ancora più frequenti e comodi per volare verso alcune delle più belle località estive. Per garantire poi la sicurezza a bordo dei nostri aeromobili, una volta ripresa la nostra operatività, abbiamo implementato una serie di misure di sicurezza, permettendo così ai nostri passeggeri di programmare le loro vacanze in tutta serenità. Infine, in stretta sinergia con gli aeroporti del nostro network, siamo già al lavoro per definire nuove proposte in linea con le esigenze di viaggio dei nostri clienti” .

In aggiunta a tutti i collegamenti operati durante gli scorsi mesi estivi, sono già in vendita, per volare nel 2021, i biglietti per la Francia (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa) e la Spagna (Alicante e Bilbao).





Ultimo aggiornamento: 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA