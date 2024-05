«Un collega di lavoro è morto, ecco come la mia azienda ha pensato di informare i dipendenti: brutale e distopico»

Il lutto colpisce le persone in maniera profondamente diversa, sia a seconda della sensibilità personale che del grado di vicinanza con la persona deceduta. Si tratta di un argomento difficile da trattare e che richiede un'accorta sensibilità e un tatto che non tutti hanno. Quando, poi, a doverne discuterne è un'azienda, la situazione è ancora più complessa ed entrano in gioco diverse forze e interessi.

Un caso in particolare, però, ha lasciato tutti esterrefatti: un uomo ha mostrato sui social il modo in cui la compagnia per cui lavora ha annunciato la morte di uno dei suoi colleghi e si è chiesto se questo approccio, così freddo e distante, non sia tipico di una società distopica.

L'annuncio della morte

Un uomo ha pubblicato un video sul suo account TikTok, @captainhowdylife, in cui si succedono due foto.

Nella prima c'è un suo primo piano, l'espressione sconsolata, e la scritta: «Sto pensando alla volta in cui un mio collega è morto e la mia azienda lo ha scritto negli ordini del giorno della riunione». La seconda immagine è uno screenshot del triste annuncio.

Tra i vari punti da trattare e discutere durante il meeting, si legge: «Gary è morto questo fine settimana». A seguire, come se nulla fosse, altre questioni riguardanti l'azienda. In didascalia al video, il ragazzo scrive: Non vi sembra distopico? Facciamo un momento di silenzio (per pensare a come riusciremo a raggiungere la quota delle vendite questo quadrimestre)».

Gli utenti hanno commentato il video e condiviso il sentimento dell'uomo: «Annunciare una morte come parte di un elenco puntato è assurdo», «Il mondo aziendale in America: comunque... qualcuno liberi la sua scrivania», «Brutale». Qualcuno, poi, ha avuto esperienze simili: «La scorsa settimana è morto un mio collega e hanno annunciato la sua sostituzione nella stessa mail in cui dicevano che era morto».