«Licenziata dal lavoro a McDonald's e nessuno mi ha avvisata, ma sono felice: finalmente posso dire la verità su tutto ciò che hanno fatto»

Lavorare o meno, per alcuni sfortunati, è una questione di ciò che si è disposti ad accettare. La necessità di percepire uno stipendio, di avere i soldi per comprare da mangiare o pagare un affitto, è la preoccupazione principale di tante persone che, pur avendo teoricamente la scelta di tirarsi fuori da ambienti tossici e condizioni pessime, sanno che quella decisione li potrebbe portare ad affrontare situazioni ancora peggiori.

Quando però, per un motivo o un altro, si è finalmente liberi da quella "prigione", non si hanno più ragioni per tenersi tutto dentro, proprio come è successo a Kai. La ragazza era una dipendente della più famosa catena di fast food, McDonald's, e già in diverse occasioni aveva raccontato sui social i disagi incontrati sul posto di lavoro.

Ora che è stata licenziata, ha deciso di parlare di «tutta la me**a» che ha passato nei mesi precedenti.

@kaisbubbletea OMG AND THEY LIED ABT THE COSTUME CONTEST I DRESSED UP AS HELLO KITTY FOR NOTHING anyway yall my mcdonald’s era is officially over 👵🏼🍳 ♬ original sound - Kai

Lo sfogo di Kai dopo il licenziamento

In precedenza, Kai aveva già raccontato di aver subito un sostanziale taglio delle ore di lavoro a causa dell'incremento dello stipendio minimo nel suo Stato.

Ora che non è più una dipendente, non si fa più problemi e in un video di oltre cinque minuti pubblicato su TikTok ha elencato diverse violazioni a cui ha assistito o di cui è stata protagonista in passato.

Per cominciare, la ragazza mette in luce i problemi di comunicazione che ci sono sempre stati e che sono rimasti tali fino all'ultimo giorno. Infatti, dice Kai, «non mi hanno mai detto che ero stata licenziata. Mi presento al solito orario per il turno, no? E tutti mi guardano e fanno "oh, non ci sei, non ci sei sugli orari, non sei di turno. Beh, voglio sentirmelo dire dal capo, o almeno da qualcuno che comanda. Voglio che me lo dicano in faccia, "Oh, sei licenziata". Ma credo che siano tutti spaventati, altrimenti perché non me lo dici?».

Poi, Kai esprime la speranza che i dipendenti comincino a ricevere il loro stipendio entro i tempi previsti, anziché con il solito ritardo. Come se non bastasse, durante il tempo "libero" gli impiegati venivano spinti a «raccogliere gli scontrini e usarli per compilare dei questionari sul servizio e scrivere cose tipo "Oh, questo posto è fantastico". Sono costretti a fare una cosa del genere perché di solito le recensioni sono orribili».

Infine, la ragazza spiega che sia lei che i suoi colleghi sono stati più volte costretti a lavorare quando stavano male. Un giorno, in particolare, Kai si sentiva poco bene e ha informato i datori di lavoro che probabilmente aveva contratto il Covid. Le hanno detto di continuare a lavorare e, quando ha potuto fare il tampone, ha confermato la sua diagnosi. La questione è ancora più annosa perché si tratta di un locale in cui «si serve del cibo».

Nonostante Kai sia felice del licenziamento e afferma di aver voluto lasciare il lavoro non appena ha iniziato a fare soldi con TikTok, in un video successivo dichiara di sentirsi in colpa perché il suo sfogo potrebbe essere stata la causa del licenziamento di altri colleghi:« A me non importa niente ma ad alcuni di loro si, quindi voglio provare a sistemare la situazione», dice.