«La cliente ha fatto la str***a, non ha lasciato la mancia e mi ha riso in faccia: gliel'ho fatta pagare così»

Lavorare a stretto contatto con i clienti non è sempre facile. Mantenere un atteggiamento professionale quando si viene trattati con poco rispetto da perfetti sconosciuti è una sfida contro se stessi ed è necessario vincerla per potersi tenere stretto l'impiego. Eppure, c'è chi trova dei metodi alternativi e alquanto originali per prendersi la propria vendetta contro una persona scortese, senza rischiare di rimetterci il lavoro.

Ne è un esempio Clarissa, una ex barista che racconta il suo modo di gestire questo tipo di situazioni e clienti. In particolare, in un video pubblicato su TikTok, prende come esempio una ragazza che tempo prima si è comportata male nei suoi confronti, prendendola in giro, non lasciandola la mancia e ridendole in faccia. Così, Clarissa ha deciso di fargliela pagare.

La vendetta di Clarissa

«Quando lavoravo come barista in una catena - spiega la ragazza - non potevo essere scortese nei confronti dei clienti, quindi ho trovato un modo per esserlo lo stesso...

attraverso le bevande. Lasciate che vi spieghi». Poi passa a raccontare di una situazione in particolare, quando una cliente si è avvicinata con il suo gruppo di amiche, comportandosi sin da subito «come una str***a». Come se l'atteggiamento non fosse già abbastanza, alla fine della transazione non ha lasciato nessuna mancia e «si è messa a ridacchiare mentre premeva il bottone "nessuna mancia"».

Date le limitazioni del caso e il desiderio di non essere licenziata, Clarissa pensa a un piano alternativo e le offre una bevanda speciale che sostiene essere parte del loro "happy hour". «Lei fa tipo "Oh mio Dio, non ci credo, lo pubblicherò sul mio Instagram"», e Clarissa inizia a preparare il drink utilizzando il latte più grasso che avesse, aggiungendo tantissimo zucchero, panna montata, cioccolato, caramello e zuccherini, oltre al caffè espresso. «L'ho completato e gliel'ho passato, e lei lo ha bevuto tutto. Ha bevuto tutto quel "veleno". E l'ho rifatto per molti clienti particolarmente scortesi», conclude la ragazza.

Nei commenti, alcuni utenti sottolineano quanto sia importante essere rispettosi, in generale, quando si ha a che fare con le persone, in particolare in situazioni del genere: «Ed è proprio per questo motivo che mi assicuro di non essere mai maleducato con chiunque metta le mani sul mio cibo».