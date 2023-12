Postino in malattia da due anni faceva il barista: ai domiciliari insieme al medico che rilasciava certificazioni false

Dottore e paziente, entrambi incensurati, sono agli arresti domiciliari per certificazioni mediche false: a Verbania i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dal procuratore della Repubblica Olimpia Bossi, indagano su un medico di base di circa 60 anni e su un postino di circa 40. L'indagine è stata ribattezzata 'Ricette facili': secondo gli inquirenti, il primo produceva documenti attestanti patologie non vere che il paziente, un dipendente delle Poste, utilizzava per non recarsi al lavoro.

Postino in finta malattia, la storia

Nel periodo di assenza dall'impiego, in un lasso di tempo lungo un paio di anni secondo la Procura, l'uomo avrebbe gestito un bar di Verbania, intestato al figlio e frequentato anche dal medico.

Le accuse

Il dipendente deve inoltre rispondere di truffa aggravata in danno della sua amministrazione perché, sempre secondo i carabinieri, avrebbe ingiustamente percepito la retribuzione durante il periodo di falsa malattia. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia di oggi, il postino si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale, l'avvocato Paolo Pinzone, all'ANSA spiega che «le certificazioni, sia psichiche sia fisiche, non erano campate in aria» e contesta la misura, ritenuta «eccessivamente gravosa e non supportata da elementi che la giustificano». Il medico, assistito dall'avvocatessa Clarissa Tacchini, ha invece risposto alle domande, evidenziando che le patologie del paziente non sarebbero incompatibili con il fatto di uscire di casa. I difensori dei due indagati hanno avanzato istanza di revoca della misura o l'applicazione di una misura meno restrittiva, l'obbligo di firma. Il gip si è riservato e la decisione arriverà entro cinque giorni. Nel frattempo, il medico non potrà recarsi negli studi dove esercita la professione, sebbene nei suoi confronti, stando a quanto riferito dalla legale, «al momento non vi sia alcun provvedimento di sospensione da parte dell'Asl».