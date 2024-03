Camion prende fuoco in autostrada, salvi gli operai a bordo

Paura lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa per un gruppo di operai provenienti da Roma e diretti a Bari. Il camion sul quale viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco. È accaduto al Km. 66,600 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Montemiletto. Nel giro di pochissimo, le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo. Gli operai a bordo sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. Per loro fortunatamente nessuna conseguenza, ma lo spavento è stato notevole. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata. Disagi per il traffico.