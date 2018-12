Dopo una nottata di ricerche, è stato rintracciato l'ex convivente di Francesca Petrolini, la donna di 53 anni uccisa ieri insieme al nuovo compagno, Rocco Bava, di 43, nella tabaccheria a Davoli di proprietà di lei. Si tratta di un 67enne, G.G., cognato della donna. Dopo essere rimasta vedova, Francesca Petrolini, aveva allacciato una relazione con il fratello del marito. L'uomo era a casa di un amico a Davoli. È stato portato in caserma per l'interrogatorio. Al momento non ci sarebbero provvedimenti.

Francesca e Rocco erano entrambi separatai e stavano insieme da qualche mese. Bava, 43 anni, ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto e colpito dai proiettili del sicario. Secondo una prima ricostruzione i due, che avevano una relazione, si trovavano nella tabaccheria di proprietà della donna quando è entrato l'assassino che avrebbe sparato prima contro la donna, uccidendola sul colpo. Poi ha inseguito all'esterno Bava sparandogli e ferendolo gravemente. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo di un'ambulanza del 118.

Francesca Petrolini, la donna uccisa ieri era a Davoli Superiore all'interno della sua tabaccheria con il compagno Rocco Bava, in passato avrebbe ricevuto minacce dall'ex che non aveva accettato la fine della relazione. Una circostanza adesso al vaglio degli investigatori che intendono accertare se l'uomo dalle minacce possa essere passato all'azione.