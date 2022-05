Pd Calabria, Agorà online con Letta e Zingaretti

«Alta velocità e infrastrutture. Per la Calabria il futuro è adesso» è il titolo della Agorà online, su zoom, prevista oggi alle 17. Tra gli interventi previsti Nicola Irto segretario Pd Calabria, le deputate Enza Bruno Bossio e Paola De Micheli, responsabile Pnrr del Pd ed ex ministro delle Infrastrutture. Roberto Galati dell'Associazione Ferrovie. Sempre oggi alle 18 e sempre su zoom «Rilanciare il turismo per rilanciare il Piemonte». Alle 18:15 invece a Roma si terrà l'Agorà «Supereroi senza poteri - I rappresentanti dei giovani senza concrete possibilità di iniziativa», un confronto per una riforma del sistema di rappresentanza studentesca e giovanile con i parlamentari Pd Flavia Piccoli Nardelli e Francesco Verducci e le rappresentanze studentesche delle scuole superiori romane. Appuntamento alla Sala Cittadina in via Boemondo 7. Alle 20:30 a Torino al Comala (Corso Ferrucci 65) e su Meet agorà ibrida «L'uso della forza nello Stato democratico» sulle proposte per le carceri e la gestione dell'ordine pubblico. Organizzata dai Giovani democratici di Torino, con gli interventi tra gli altri di Michele Miravalle, Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni detentive per l'Associazione Antigone, Lorenzo Trucco, Presidente Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, i deputati Pd Chiara Gribaudo, responsabile Missione Giovani nella Segreteria nazionale, Andrea Giorgis, uno dei due Coordinatori del Comitato di esperti in materia di Costituzione, Democrazia e Riforme istituzionali, e Giuditta Pini.

