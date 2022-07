Ragazzo legato alle cosche indagato per l'aggressione all'ex sindaco

Due diciassettenni sono indagati come i presunti autori della violenta aggressione, avvenuta nella notte a Roccabernarda, nel crotonese, ai danni dell'ex sindaco Francesco Coco, sottufficiale dei carabinieri in pensione. La posizione dei due minori, uno dei quali nipote di un esponente delle cosche locali, è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro che, insieme ai militari del Reparto operativo - Nucleo investigativo di Crotone hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce sull'accaduto con il coordinamento della Procura dei minorenni di Catanzaro.

