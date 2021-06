A1, con l'auto nella scarpata a Capua: un morto, 5 chilometri di coda

È di un morto ed un ferito il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 11, sull' autostrada A1 Milano- Napoli, nel tratto casertano compreso tra Capua e Caianello (direzione Roma); le due persone viaggiavano a bordo di un'auto, che è l'unico mezzo coinvolto nel sinistro.

Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto con i Vigili del Fuoco, il 118 e il personale di Autostrade per l'Italia, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è sbandata finendo nella scarpata. L'incidente ha provocato cinque chilometri di coda. Il traffico, fa sapere Autostrade per l'Italia, «transita su due corsie, ma si consiglia agli utenti diretti a Roma di uscire a Capua, percorrere la Strada Statale Casilina e rientrare in autostrada a Caianello».