Mercoledì 2 Ottobre 2019, 08:53

«Durante l'ultimo anno iniziai a vedere che toccava anche bambine di nove anni,] palpando il sedere, così ne parlai con un istruttore. Disse che doveva salvaguardare il suo lavoro e aveva paura degli scandali, quindi era meglio stare zitti». Nella vicenda del 50enne titolare del maneggio della provincia di Caserta agli arresti domiciliari per violenza sessuale pluriaggravata e continuata, c'è anche un testimone che tirerebbe in ballo qualcuno che sapeva e non ha denunciato. In particolare, un istruttore di secondo livello. Lo si apprende nelle pieghe dell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e se ne trova conferma dall'attività dell'associazione milanese «Il Cavallo Rosa», in prima linea contro gli abusi nello sport italiano che è intenzionata a portare anche quel testimone davanti alla Procura federale.