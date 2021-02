MONDRAGONE - E' stato definito l'albero della commemorazione e dell'affetto. E' la pianta di ulivo piantumata stamattina nello spazio verde del piazzale di ingresso degli ambulatori del distretto sanitario di Mondragone, su iniziativa del Lions Club Sinuessa Ager Falernus. Come spiegato anche nella targa celebrativa, l'albero vuole essere un piccolo ma visibile segno per ricordare tutte le vittime della pandemia da Sars-Cov-2. Un virus che solo a Mondragone ha finora mietuto 38 vittime in meno di un anno. Vuole anche essere il simbolo della speranza di una pronta rinascita e di un ritorno alla normalità ed un ringraziamento ai medici ed al personale sanitario per lo straordinario lavoro svolto durante l'emergenza, come hanno spiegato il presidente del Lions Club Sinuessa Ager Falernus Nello Palomba e il governatore del distretto lionistico 108 YA Antonio Marte. Alla semplice cerimonia, svoltasi nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, sono intervenuti, oltre alle autorità lionistiche ed una delegazione di soci, il sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico, il presidente della commissione regionale Ambiente Giovanni Zannini, il direttore del distretto sanitario Severo Stefanelli.

