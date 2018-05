Lunedì 21 Maggio 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 12:57

Una telefonata anonima al centralino della Prefetura di Caserta: c'è una bomba all'Agenzia delle Entrate. Il telefonista anonimo non ha specificato in quale sede. Da almeno trenta minuti sono ferme le sedi di quasi tutte le Agenzie delle Entrate in provincia di Caserta. I dipendenti sono fuori in attesa di verifiche nei locali da parte del personale della polizia e dei reparti specializzati degli artificieri.