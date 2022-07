Allevatore di bufale reagisce all'ispezione e aggredisce i veterinari dell'Asl

Veterinari dell'Asl di Caserta sono stati aggrediti oggi a Castel Volturno da un allevatore nel corso di un'ispezione. Ne dà notizia Giuseppe Cortellessa, il Commissario regionale per l'emergenza bufalina in Campania. L'aggressione è avvenuta questa mattina durante una verifica, nell'abito del Piano di Eradicazione della brucellosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mondragone e della stazione di Castel Volturno, che hanno individuato e denunciato l'uomo.

Sul luogo anche i vertici del servizio veterinario di Caserta e lo stesso generale Cortellessa: «La mia convinta solidarietà ai bravi veterinari - afferma Cortellessa - che agiscono con scrupolosa professionalità in area non esente da rischi, come oggi hanno dimostrato. Il grave e intollerabile episodio, che sarà giudicato nelle sedi preposte, non farà deflettere lo spirito di servizio dei veterinari della provincia di Caserta, cui asscuro, con il sostegno dei vertici della Regione, la mia quotidiana vicinanza».