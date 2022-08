Ruba ambulanza e poi si schianta Arrestato paziente di Mondragone

MONDRAGONE- Ricoverato all'ospedale di Cassino per problemi psichici, approfitta della distrazione dei sanitari e ruba un’ambulanza parcheggiata con il motore accesso davanti l’ingresso del pronto soccorso e tenta la fuga. Protagonista dell'episodio è un uomo di 39 anni, di Mondragone. È stato prontamente fermato dai carabinieri di Cassino che gli hanno impedito di commettere altri danni. L'accusa è di furto di un’ambulanza del 118 e danneggiamenti. L’uomo, approfittando di una distrazione dell’autista dell’ambulanza, si è impossessato del mezzo ed ha tentato una rocambolesca fuga durante la quale ha danneggiato la ringhiera che delimita la rampa di accesso al pronto soccorso ed alcune auto in sosta, senza per fortuna investire nessuna delle numerose persone presenti nella zona. I militari, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo evitando ulteriori pericoli.

