Anfiteatro campano, sabato 9 luglio apertura straordinaria fino a sera

Segnate questa data: sabato 9 luglio 2022, apertura straordinaria dell’Anfiteatro campano, prolungata fino alle dieci di sera (ultimo ingresso alle 21.30). Con un programma di iniziative finalizzate all’ascolto del territorio e al coinvolgimento del pubblico nella valorizzazione del patrimonio culturale dell’antica Capua. Prevista alle 19 una visita a cura dell’Archeoclub di Santa Maria Capua Vetere. Seguirà lo spettacolo “Chimera: La Favola di Amore e Psiche negli occhi di Dino Campana”, che interpreterà una delle più struggenti storie d’amore della letteratura latina. In scena Leonardo Di Costanzo, Rossella Di Martino, Orentia Marano, Francesca Morgante e Livia Bertè. Lo spettacolo prevede un contributo di partecipazione di euro 12, con biglietto acquistato in sede. Con acquisto in prevendita il costo è di euro 10. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

