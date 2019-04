CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non potevano sapere che lì, nella hall di uno dei più lussuosi alberghi della Costiera, non erano soli. Erano in buona compagnia, tra carabinieri in borghese, mimetizzati nel bel mondo di Positano. Hotel San Pietro, nella perla della costiera amalfitana, massima discrezione, volti distesi e rilassati. Ci sono loro, parliamo di due dei soggetti finiti al centro dell'inchiesta sui vertici della Rete ferroviaria italiana: Massimo Iorani, dirigente romano dell'area tecnico-commerciale; e Nicola Schiavone, classe 1954, a sua volta ritenuto espressione imprenditoriale ed affaristica della potente camorra dei casalesi. Otto settembre scorso, reception. Strette di mano, sorrisi. E Schiavone che salda il conto del soggiorno di Iorani (pagamento rigorosamente in contanti), leggendo la distinta delle spese, con tanto di gita in barca. Tutto viene registrato, fotografato e intercettato, grazie al lavoro di appostamento dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, in un'inchiesta condotta dalla Dda di Napoli. Al lavoro i pm Antonello Ardituro e Graziella Arlomede, sotto il coordinamento dell'aggiunto Luigi Frunzio, ieri mattina ancora blitz e acquisizioni di documenti: i carabinieri sono tornati negli uffici romani di piazza Croce rossa, mentre un decreto di perquisizione è stato notificato nei confronti di un altro dirigente della Rfi, vale a dire Pierfrancesco Bellotti, manager del reparto di tecnologia, sempre in relazione ad alcuni contatti con Schiavone.