CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN FELICE A CANCELLO - Devastata la stazione di San Felice, non accadeva dagli anni Novanta. Nessuno ha vigilato e, nel tardo pomeriggio, l'unico operatore in servizio alla stazione di San Felice a Cancello ha scoperto che tutto era sottosopra. Da un sopralluogo in tutte le zone, sia interne che esterne, è emerso che era stato perpetrato un vero e proprio raid vandalico. Sicuramente la banda è entrata in azione nel momento di pausa dell'operatore e cioè in quello dopo pranzo. La stazione è stata seriamente danneggiata e, nel particolare, oltre ad aver imbrattato mura con spray colorati, la gang ha distrutto porte, stipiti e altre parti architettoniche della sala d'attesa.