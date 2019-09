Lunedì 2 Settembre 2019, 11:20

Il 7 agosto scorso si rese protagonista per le strade di Aversa di un violento scippo ai danni di un anziano e di una rocambolesca fuga dai carabinieri che gli avevano imposto l'alt, salvo poi essere comunque arrestato. Poco meno di un mese dopo, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto quella mattina rintracciando anche la vittima del colpo, di 79 anni; il responsabile, un attempato bandito di 62 anni, originario di Napoli, è così stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord.La mattina del 7 agosto, hanno accertato i carabinieri della compagnia di Aversa, con il coordinamento della Procura di Napoli Nord, il 62enne a bordo di uno scooter Honda Sh con la targa coperta da un adesivo, avvicinò la vittima in una strada del centro di Aversa, la prese per il collo e gli strappò la catenina con violenza, per poi fuggire a tutta velocità. Poco dopo il 62enne fu intercettato da una pattuglia in borghese dei carabinieri ma non si fermò all'alt; la fuga però si concluse con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e il ritrovamento della catenina addosso al bandito. Il giorno dopo fu rintracciata la vittima, cardiopatica, ancora sotto choc per l'accaduto, che denunciò il bandito dando il via alle indagini.