Aversa, crolla vecchio fabbricato disabitato: scavi sotto le macerie, nessun ferito

Un vecchio fabbricato disabitato è parzialmente crollato ad Aversa; l'episodio è avvenuto nella notte in via Musto. Sul posto è giunta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa; sono intervenuti anche i pompieri del nucleo Usar (Urban Search and Rescue), specializzato nelle ricerche e nel soccorso di dispersi sotto le macerie, che hanno attivato tutte le procedure per la ricerca di eventuali persone rimaste coinvolte. Nessuno però è rimasto coinvolto nel crollo, e così i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

