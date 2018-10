CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVERSA - Il giorno dopo la ripresa delle armi da parte della malavita organizzata, il giorno dopo l'omicidio di Nicola Picone, alias «O' minorenne», l'agro aversano è con il fiato sospeso. Il timore, infatti, è che la vittima, pregiudicato legato al clan camorristico dei Casalesi, fazione Schiavone, possa essere la prima di una nuova guerra di camorra che segue al pentimento di Nicola Schiavone, figlio di Francesco «Sandokan». Il rampollo del super boss di Casal di Principe ha iniziato a collaborare con i magistrati napoletani dallo scorso mese di luglio e l'omicidio di un appartenente al proprio clan potrebbe voler essere un avvertimento. Ma chi indaga, i carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta, diretto dal tenente colonnello Nicola Mirante, e di Aversa, coordinati dal tenente colonnello Donato D'Amato e dal capitano Stefano Russo, non nascondono che potrebbe trattarsi anche dell'avvio di una guerra interna al clan per occupare i vuoti di potere che si sono registrati in questi ultimi tempi. I fronti sui quali indagano gli investigatori, tuttavia, sono molteplici. Non si esclude, infatti, un regolamento dei conti per la gestione delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti o per debiti, per mancato pagamento, in particolare, di qualche partita di droga.