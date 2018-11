CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 11:30

CALVI RISORTA - «È stata una vera e propria carneficina». È in questi termini che i residenti della frazione di Visciano si esprimono da giorni. La strage che in poche settimane ha portato alla morte di circa trenta gatti, la maggior parte dei quali randagi, sta riscuotendo clamore in tutta la cittadina ma resta un vero e proprio giallo.Da giorni, infatti, i residenti del rione che si estende a partire da via del Popolo devono fare i conti con scene macabre: come in un contesto post-apocalittico, carcasse di gatti hanno cominciato ad apparire ai bordi delle strade e lungo i marciapiedi. Secondo un veterinario locale, che preferisce restare anonimo, i decessi sarebbero dovuti alla presenza di necrosi negli organi interni e in particolare alla milza. Sono in molti, infatti, ad aver notato che tutti i gatti morti avevano della schiuma alla bocca, segno inequivocabile di un avvelenamento. Attualmente, però, non è possibile stabilire le cause precise delle morti attraverso i referti che dovrebbero essere effettuati dall'Asl veterinaria territoriale, perché nessuna delle carcasse è stata recuperata. «Secondo la normativa - prosegue infatti il medico - non può essere un veterinario ad effettuare l'autopsia ma l'azienda sanitaria locale, noi possiamo limitarci ad effettuare una segnalazione agli organi competenti».