CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le bare vuote, di morti riesumati, ricoperte alla meglio con sacchi bianchi alle spalle del giardino del cimitero comunale parlano chiaro. Il cimitero di Maddaloni si trova, oramai, in una situazione di abbandono totale denunciata da chi lo frequenta già nei mesi scorsi e non si rassegna, anche durante quest'estate, all'incuria in un luogo che dovrebbe meritare più rispetto.