Sabato 10 Novembre 2018, 11:30

L'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Caserta, prevista per ieri mattina, è stata rinviata alla settimana prossima e precisamente venerdì, in prima convocazione e lunedì 19 novembre in seconda. Il sindaco Carlo Marino non ha voluto rischiare di esporre la eventuale delibera del Consiglio ad un nuovo ricorso che l'opposizione era già pronta a presentare al Tar con il pericolo dell'annullamento della delibera consiliare come è già accaduto l'anno scorso.Un'ipotesi, quella del ricorso, già manifestata dal consigliere di Speranza per Caserta, Francesco Apperti, che aveva affermato che c'erano già tutti gli elementi per impugnare la delibera qualora fosse stata approvata. La decisione è maturata perché il collegio dei revisori ha depositato il proprio parere nella mattina di ieri, poche ore prima della seduta di Consiglio, così i consiglieri non hanno avuto a disposizione il termine dei cinque giorni per esaminare tutta la documentazione, compreso il parere dei revisori. La seduta, è stata rinviata in seguito alla proposta del presidente del Consiglio Michele De Florio e approvata all'unanimità dall'intera maggioranza, mentre l'opposizione si è astenuta. De Florio ha allo stesso tempo convocato ad horas la conferenza dei capigruppo per fissare la data del nuovo Consiglio. Durante la conferenza dei capigruppo la consigliera di Speranza per Caserta, Norma Naim, ha sollevato il caso del termine perentorio dei tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina della commissione straordinaria di liquidazione per l'approvazione del bilancio riequilibrato (si tratta del primo bilancio dopo la dichiarazione di dissesto), in quanto tale termine sarebbe scaduto proprio ieri ed il rischio è dello scioglimento.