Domenica 14 Aprile 2019, 13:20

Hanno scelto la strada del silenzio le Suore degli Angeli, all'indomani della condanna di quattro consorelle accusate di maltrattamenti avvenuti lo scorso anno nella scuola dell'Infanzia di San Marcellino. Il telefono della direzione centrale di Napoli squilla a vuoto fino a quando scatta la voce digitale della segreteria.Fu così anche dopo la loro incriminazione a maggio dello scorso anno e alla successiva sospensione dall'attività: quando qualcuno tentò di chiedere loro un commento al telefono, respinsero la chiamata al mittente. La vicenda dei maltrattamenti ai bimbi avvenuti nell'Istituto paritario Santa Teresa del Bambin Gesù, dove svolgevano servizio le suore appartenenti alle Suore degli Angeli, è tornata a far rumore nel piccolo centro dell'agro aversano.E anche questa volta c'è stato chi si è anche schierato a favore delle religiose, come accadde l'anno scorsodopo l'incriminazione. Sono state quattro le condanne irrogate l'altro nei confronti delle quattro suore accusate a vario titolo di intralcio alla giustizia e maltrattamenti nei confronti di minori. Al termine del processo con il rito abbreviato, il gup Nicola Paone del tribunale di Napoli Nord, ha comminato 2 anni ciascuno per le suora Anna Porrari, 76 anni, madre superiore, originaria di Aquilonia e per le consorelle Josi Sapi, Loyola Dionel e Genovina Barete di origine indiana e filippina, rispettivamente di 54, 47 e 34 anni. Pene ridotte della metà rispetto a quelle che aveva chiesto il pubblico ministero Francesco Persico (4 anni per la suora Anna Porrari, 76 anni, e tre anni a testa per le altre tre monache).In sostanza, la madre superiora che non ha materialmente maltrattato i bambini, risponde dello stesso reato in quanto responsabile dell'istituto oltre che dell'intralcio alla giustizia, per aver tentato di comprare il silenzio di una mamma con del denaro mentre le monache Sapi, Dionel e Barete, rispondono dei maltrattamenti. I genitori dei bambini, ora, potranno chiedere il risarcimento in separata sede così come sentenziato dal gup che depositerà la motivazione fra alcune settimane. L'Istituto delle Suore degli Angeli è stato fondato il 28 giugno 1891 a Briano da Madre Serafina Micheli, nata a Imèr nel 1849.Secondo la tradizione dell'Istituto, suffragata da varie testimonianze, Clotilde, questo il nome di battesimo, all'età di 18 anni fu favorita da Dio da una manifestazione divina nella quale il Signore le chiedeva di fondare una nuova famiglia religiosa tutta dedita all'adorazione della Santissima Trinità, a mezzo dell'Eucaristia, come gli Angeli.Da qui la denominazione Istituto Suore degli Angeli. Da questa profonda spiritualità attingeva la forza e il coraggio dell'apostolato, soprattutto nell'impegno verso i più poveri e deprivati.