Si terranno domani (ore 16) alla chiesa di San Giovanni a Pietravairano i funerali del bimbo di 7 anni investito e ucciso domenica sera da un'auto guidata da una donna, che è indagata per omicidio colposo. In occasione delle esequie, il sindaco del centro dell'Alto- Casertano, Marianna Di Robbio, ha proclamato il lutto cittadino; l'intero paese è ancora sotto choc per l'accaduto. Il piccolo, hanno accertato i carabinieri, era in compagnia della madre e dello zio, quando è sfuggito al controllo attraversando la strada mentre sopraggiungeva l'auto della donna; l'impatto è stato molto violento, il piccolo è stato condotto d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli dove è deceduto per le ferite riportate.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 18:36

