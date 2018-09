CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:30

La sequenza dei frame non è nitida abbastanza da consentire di dare un nome ai due autori dell'attentato dell'altra notte al Parco De Lucia. Ma i carabinieri diretti dal capitano Stefano Scollato, che indagano sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere guidata da Maria Antonietta Troncone, hanno informato la Dda di quanto accaduto la notte di San Gennaro a Santa Maria a Vico. Si cercano riscontri per dare un volto e un nome ai due uomini incappucciati che si vedono nel video ripreso dalle telecamere di alcuni negozi della zona in cui è stata fatta esplodere una bomba che ha distrutto la Matiz di Gennaro Morgillo, precedenti per droga, rapina, violenza e lesioni a pubblico ufficiale detenuto agli arresti domiciliari nel palazzo che affaccia sull'area in cui c'è stata l'esplosione. Ieri pomeriggio, poi, il colpo di scena: sia Gennaro Morgillo che suo padre, Mario, sono stati fermati dai carabinieri. Per fatti, a quanto pare, collegati con quanto accaduto l'altra notte. Vale a dire giri di droga.