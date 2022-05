“Campania in Tour”, tappa a Mondragone dedicata ad accoglienza ed integrazione

Dopo il successo della prima tappa di Caserta, sabato 21 maggio, il “Campania in Tour”​ arriva a Mondragone, per un evento organizzato da Cidis nell’ambito del progetto Impact Campania con il patrocinio gratuito del Comune di Mondragone. A partire dalle 11 fino alle 17, Piazza Liberato Conte ospiterà una serie di iniziative all’insegna del divertimento e della cultura, ma anche dell’informazione con un infopoint dedicato ai temi delle migrazioni, dell’associazionismo migrante e dell’accoglienza in famiglia.

L’iniziativa sarà l’occasione per discutere, insieme agli operatori del Sai, Sistema Accoglienza e Integrazione di Caserta, e alla cittadinanza, di inclusione sociale, per conoscere gli innovativi strumenti dell’accoglienza in famiglia promossa da Cidis nell’ambito di “Fa.b!” e “Il Posto giusto”, due progetti che offrono diverse possibilità per essere parte attiva nei percorsi di crescita dei giovani migranti.

Ad animare la giornata diversi laboratori ludici per bambini, che potranno dare sfogo alla fantasia ed affrontare, giocando, i temi dell’intercultura. I laboratori rappresentano un modo per aiutare i più piccoli a maturare una coscienza civica, assimilando insegnamenti e abitudini che li aiuteranno a diventare adulti inclusivi. All’attività parteciperà anche l’associazione “Traparentesi”, partner del progetto Impact, con il laboratorio “Favole dal mondo” che attraverso le immagini e attività ludiche coinvolgerà i più giovani nella scoperta delle differenze alfabetiche e dell’importanza del plurilinguismo.

Durante il “Campania in Tour”, i partecipanti avranno anche la possibilità di provare l’esperienza della “​Biblioteca vivente” dove, operatori dell’accoglienza, giovani di seconda generazione e giovani arrivati in Italia da soli, diverranno veri e propri libri con le loro storie da leggere ed ascoltare. Ogni libro ha un titolo, rappresentativo di un aspetto dell’identità del protagonista e può essere preso in prestito per una conversazione in cui il lettore può ascoltare la storia e porre delle domande. La biblioteca è uno strumento che aiuta a superare i pregiudizi e le discriminazioni attraverso il dialogo e la conoscenza.

Se è vero che il Campania in Tour si propone, simbolicamente, di piantare un seme nei territori in cui arriva, questa volta, grazie alla collaborazione con l’associazione “Terra Mia”, i semi saranno piantati realmente. L’appuntamento è dalle 12 alle 14 nella Villa Comunale per la piantumazione di due alberi di leccio, un albero sempreverde, con una crescita lenta, ma che può diventare plurisecolare.