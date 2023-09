Con la prima domenica di settembre, riprende l'attività di programmazione che l'amministrazione comunale ha inteso sviluppare attraverso un percorso finalizzato alla promozione turistica e culturale della città. Un progetto che si avvale della collaborazione delle associazioni che operano sul territorio ed in particolare la Pro loco, che già lo scorso anno si è resa protagonista con il Carnevale e la tappa del Giro d'Italia.

Domenica, "Capua città fortezza": monumenti aperti e visite guidate, per ammirare le bellezze architettoniche presenti nel centro storico. Sarà un primo segmento del percorso che caratterizzerà il mese di settembre, infatti, per sabato 9, è in via di ultimazione anche il cerimoniale per le iniziative che si svolgeranno in occasione dell'ottantesimo anniversario del bombardamento di Capua, avvenuto il 9 settembre del 1943, che causò la distruzione di buona parte del centro storico con il drammatico bilancio di ben 1062 morti. Per questa immane tragedia, la città di Capua è stata insignita della medaglia d'oro al valor civile. In mattinata la celebrazione eucaristica nel duomo, in serata il concerto in piazza dei Giudici della fanfara dei carabinieri.

Ad ogni modo, già questa domenica, tra i monumenti aperti, è prevista la visita nel castello Carlo V. Il maniero rimane meta preferita soprattutto da parte di studiosi ma, trovandosi nell'area pertinenziale del Pirotecnico militare, non è accessibile se non attraverso la prenotazione. La Pro loco ha istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica che, fino alla copertura dei posti disponibili, ne consente l'accesso. Per questa domenica sono stati organizzati tre turni di circa quaranta visitatori. Inoltre, con le chiese del centro storico e la Reale sala d'armi, si potrà visitare gratuitamente anche il palazzo Antignano, che ospita il Museo campano. Sarà possibile visitare, poi, la sezione Episcopio del Museo diocesano, la basilica cattedrale con il succorpo, dove è di particolare attrazione il Cristo deposto, l'opera marmorea di Matteo Bottiglieri, antecedente al Cristo velato di Napoli.

Nel corso della giornata saranno impegnati numerosi volontari, tra cui quelli di "Aperti per voi" del Touring club italiano, a cui è deputato il compito di accompagnare i visitatori nella zona cosiddetta ad curtim. «Nelle tre chiese a Corte: San Salvatore, San Michele e San Giovanni - spiega Annamaria Troili, console Tci - accoglieremo e accompagneremo gli ospiti nel tour gratuito attraverso il patrimonio culturale capuano, tra cui la sosta al monumento del Placito capuano alla Lingua italiana».

La promozione del notevole patrimonio artistico capuano è una delle priorità per il sindaco Adolfo Villani che, con l'assessore Vincenzo Corcione, pur avendo notevoli limitazioni dovute alla esiguità dei fondi disponibili, viene sostenuta con impegno e determinazione. Sempre per questo mese di settembre, il 17, domenica, si terrà la quarta edizione di "Capua: la Regina del Volturno" a cura del Touring Capua - club Terra di Lavoro, la Volturnia Kajak e la Pro loco. Evento eccezionale sarà la passeggiata in canoa sul fiume nel tratto cittadino, ed in particolare dall'attracco delle torri di Federico II al convento di Santa Caterina, quindi la visita guidata alle belle chiese della riviera. «È nostra intenzione - afferma il sindaco di Capua, Adolfo Villani - predisporre un programma di attenzione da parte del grande pubblico, utilizzare la storia della città quale volano di sviluppo e rendere accessibile, gradatamente, il patrimonio monumentale presente nel territorio cittadino».