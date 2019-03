Martedì 26 Marzo 2019, 10:57

Il Comune di Casagiove ( Caserta) si è costituito in giudizio, davanti al Tribunale amministrativo regionale, contro la società Nova Ecology srl con la quale aveva interrotto il contratto del servizio di igiene urbana, dopo l'esclusione di quest'ultima dalla white list della Prefettura di Caserta. La Nova Ecology srl (nuova denominazione della Termotetti, azienda che finì in una indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere) si era opposta alla risoluzione del contratto dopo la decisione dell'ente locale che aveva esercitato il potere sostitutivo, previsto dalla normativa degli appalti pubblici, in forza del quale ha pagato gli stipendi ai dipendenti della Nova Ecology srl ed infine ha richiesto la corresponsione della penale (743 mila euro) prevista nel contratto di appalto stipulato nel 2015 con la Termotetti. L'udienza davanti al Tar sarà fissata a breve. A difendere il Comune, l'avvocato Paolo Centore.