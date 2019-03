Giovedì 21 Marzo 2019, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clan dei Casalesi aveva escogitato un sistema per convertire dalle lire all'euro ingenti somme di denaro ritenute frutto di attività illecite, finora rimaste occultate, grazie a degli intermediari. È quanto hanno scoperto la Guardia di Finanza di Roma e Napoli che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno arrestato quattro persone tra cui figura una persona condannata per associazione mafiosa.I finanzieri hanno sequestrato banconote fuori corso legale per un valore di 1,1 miliardi di lire. Dalle intercettazioni è emerso che, grazie all'ingegnoso sistema, 200mila lire rendevano 32 euro agli indagati a cui si contesta il tentato riciclaggio.