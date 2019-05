Mercoledì 8 Maggio 2019, 20:34

A distanza di due anni dall'episodio, i carabinieri di Caserta hanno arrestato un uomo di 43 anni che nel 2017, insieme a cinque persone - tra cui alcuni minorenni - minacciò di morte il proprietario di un ristorante di Casapulla (Caserta) dal quale avrebbe preteso la moto di sua proprietà ed una somma di danaro non quantificata.L'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma della stazione di Macerata Campania ( Caserta) con l'accusa di tentata estorsione e minacce. L'uomo, secondo la denuncia sporta dal ristoratore, si sarebbe vantato di sue conoscenze pericolose e del possesso di due mitra (circostanza effettivamente coerente, secondo l'accusa, con quanto accertato in occasione di un precedente arresto dell'uomo nell'aprile 2017), informandolo che avrebbe potuto utilizzarli per convincerlo.Inoltre, sia il titolare del ristorante, che la moglie ed il loro figlio sarebbero stati percossi dall'uomo fino a provocare loro lesioni accertate dai medici dell'ospedale. Nella stessa indagine sono stati denunciate tre ragazzini alla Procura del tribunale di Napoli per i Minorenni. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ( Caserta). Sono in corso indagini, invece, per alcune scritte minacciose apparse nei giorni scorsi nei pressi di una nota pizzeria di Caserta, indirizzate al giovane titolare del locale dove in precedenza si erano registrate alcune risse che avevano coinvolto lo stesso artigiano della pizza.