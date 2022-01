Caserta, spacciavano acqua colorata per gasolio: due denunce

Giravano in auto per le strade del comune di San Felice a Cancello (Caserta) cercando di vendere acqua colorata spacciandola per gasolio. Protagonisti due persone residenti in provincia di Napoli, che sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri per tentata truffa e ricettazione.

I militari hanno fermato i due mentre si aggiravano per il quartiere Piedarienzo; a segnalarne la presenza un cittadino che i due avevano cercato di raggirare. Nell'auto i carabinieri hanno rinvenuto due taniche da 20 litri contenenti apparentemente gasolio che ad un immediato controllo, è risultato essere acqua con colorante.