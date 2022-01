Accusato di rapina e violenza sessuale, nel Casertano assolto rifugiato

Mentre era ospite in un centro di accoglienza per migranti di Villa Literno, fu accusato da una donna di averle sottratto dei soldi e aver provato ad avere con lei un rapporto sessuale. Finito sotto processo per rapina e violenza sessuale, è stato assolto dal Tribunale di Napoli Nord. Protagonista suo malgrado della vicenda un 25enne rifugiato proveniente dal Ghana.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Calvizzano, i richiedenti asilo saranno impiegati in lavori di... LA DROGA Napoli, centrale dello spaccio sorvegliata con microtelecamere:...

Nel corso del dibattimento gli avvocati dell'imputato, Giovanni Midiocestomarco e Vincenzo Guida, sono riusciti a dimostrare le contraddizioni emerse dal racconto della donna, e il tribunale ha assolto il giovane perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.