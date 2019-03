CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 12:30

«Millemila euro di sensi di colpa», questo l'importo delle multe che i bambini del Piedibus di Caserta comminano agli automobilisti indisciplinati. «Mi piace mettere le multe dice Chiara del V circolo perché servono a far capire ai grandi come si devono comportare». Quando lungo il percorso per andare a scuola o ritornare a casa i bimbi del Piedibus vedono automobili parcheggiate male si fermano e compilano la loro multa morale. «Quando multo aggiunge Francesca del 3° circolo mi sento grande, mi sento una vigilessa che fa rispettare le regole perché tutti dobbiamo farlo». Educazione stradale, educazione al rispetto del bene comune e dell'ambiente. Un esercizio serissimo di legalità.