Caserta e dintorni, la movida diventa «sorvegliata speciale»

Venerdì 17 e sabato 18 giugno, servizi mirati nel centro cittadino di Caserta e nei comuni di Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno e Sessa Aurunca. Predisposti numerosi posti di controllo e identificate circa 400 persone, controllati oltre 150 veicoli, contestate diverse decine di violazioni al codice della strada con sequestri amministrativi di veicoli e segnalazione di conducenti di autoveicoli senza patente.

Inoltre, sono stati controllati diversi esercizi pubblici, verificando l’esatto adempimento delle prescrizioni imposte dalle vigenti ordinanze sindacali. Ed è stata eseguita una mirata attività di prevenzione e controllo in alcuni stabilimenti balneari, onde evitare lo svolgimento di eventi musicali, pubblicizzati sui social, non autorizzati; inoltre, nell’ambito di tale attività specifica, sono stati individuati 4 lavoratori in nero.